德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請函。（馬辦提供）

前總統馬英九繼訪問大陸之後，日前受邀出席希臘舉辦的論壇，但在名單上被標註為前「台北」總統惹議，行政院長陳建仁批是嚴重錯誤，應要馬上更正。馬前總統辦公室表示，收到論壇創辦人的邀請信中是完整寫出「Republic of China」，已向對方反映演講資訊中誤植，外交部也主動積極與主辦單位協調，也請陳建仁要有所作為，全力的爭取應有正確資訊。

馬英九日前結束赴中國大陸訪問後，24日又將前往希臘參加第8屆德爾菲經濟論壇，也將藉由此次訪歐，與歐洲政要分享訪問中國大陸的心得，但「德爾菲經濟論壇」在演講資訊中誤植馬前總統的資訊為Former President of Taipei，對此，陳建仁今受訪時直言，是嚴重的錯誤，應該要馬上予以更正。

馬辦表示，我外交部已積極協調，也請陳建仁要有所作為，要求外交部拿出過去丹麥「哥本哈根民主峰會」等與主辦單位積極交涉的態度，全力的爭取應有之正確資訊。

馬辦指出，馬前總統是收到德爾菲經濟論壇創辦人Symeon G. Tsomokos的邀請，在我們收到的邀請信中，Symeon先生是完整寫出Republic of China，「請陳院長搞清楚狀況」。

馬辦指出，期間發現錯誤後已向對方反映，外交部並主動積極與主辦單位協調，馬辦對外交部勇於任事表達肯定。馬辦強調，站在民間的角度，我們認為向國際發聲至為重要，即便蔡政府無力處理，也不因此放棄站在民間立場為台灣發聲的機會。