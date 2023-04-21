明（22）日是世界地球日，為了實際響應環境ESG議題（環境保護與永續治理），55688集團承諾明年要讓旗下台灣大車隊節能減碳計程車（含電動車與油電車）突破1萬台，即日起55688 APP中提供「節能減碳車」叫車選項，加上AI預測叫車熱點模型，目前為台灣每年減少5億磅的碳排量，相當於種植2300萬棵樹，約3800座大安森林公園的碳吸收量，為環境永續盡一份心力。

55688集團執行長林念臻表示，全球急遽氣候變遷下，國際愈發重視減少碳排。55688台灣大車隊軟硬體雙管齊下，硬體方面持續提升車隊內節能減碳車數量（電動車與油電車），總車數占比從2021年26％成長到目前的31％，數量已逾7千台，其中Tesla電動車有100台，是全台最大的節能減碳車隊。

林念臻表示，根據集團統計，每台燃油汽車碳排量200.28g／km，每台節能減碳車碳排量67.775g／km，每年每台節能減碳車減少碳排量5.09公噸，以2021年至2022年成長1231台節能減碳車來說，累積可減少的碳排量是6261公噸，減碳效果卓著。

55688集團研發的「AI預測叫車熱點模型」系統也為減少碳排做出巨大貢獻。林念臻指出，過去計程車司機必須長時間在街道上繞行攬客，增加許多非必要的油耗成本與碳排放。如今台灣大車隊隊員經由AI熱點系統協助，可即時找出附近的叫車熱區，平均只要6分鐘即可迅速媒合乘客與計程車兩端。

據55688集團大數據發展事業處統計分析指出，使用該系統的計程車司機每天平均減少1小時的空車時間，油耗成本每月減少5000元，碳排每月減少1851磅，以台灣大車隊目前共2萬3000台計程車計算，1年共可減少5億磅碳排，等於幫台灣每個人種1棵樹。