台中市一名胡姓幼教女老師，曾因教學不力等問題，被家長投訴，記過懲處後，多方轉校後教育局核定退休，教育局發覺胡師涉不當管教後撤銷退休並解聘，但監察院委員認為，台中市政府未依規定處理，糾正台中市政府教育局及黎明、僑仁國小。台中市長盧秀燕今天表示，過程雖不盡圓滿，但已將此教師解聘，希望此事不要影響人民對全體老師的信任跟尊重。

監察院指出，胡姓幼師遭訴不適任，台中市政府教育局未依法督導黎明、僑仁國小進行責任通報及召開校事會議，未召開專審會處理胡師跨校違失行為，卻貿然核定胡師的退休申請，監察院糾正台中市政府教育局、黎明、僑仁國小，另，兩校調查報告未周全考量兒權觀點，調查人員未具幼教專業，致查無胡師不當對待，教育部應強化教保人員違法事件調查專業人才庫。

台中市議員羅廷瑋今天在議會定期會質詢表示，台中市胡姓幼教師任職間屢次出事，直到市長盧秀燕任內才斷然處置，最終教育局取消教師資格，讓該師不能退休，這樣的結果是對的。

盧秀燕說，監察院今早10時舉行記者會，委員認為教育局對於胡姓老師的處理遲緩、不夠周延，據她了解，這位老師於民國83年任教，任教中狀況不斷，期間換了6所學校，但前市府都沒辦法處理，到她擔任市長任內，有議員對此事舉發，她認為事態嚴重，因此解聘該名胡姓老師，儘管許多民眾認為結果不夠圓滿，但至少已解聘該名老師。

盧秀燕強調，這是單一個案，希望不要因此影響到外界對台中市全體3萬名老師的信任與尊重，老師用他的青春與心力教育莘莘學子，不要「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，台中市的教育評比名列前茅，有賴台中市全體老師的教導與辛勞。

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