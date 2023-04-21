嘉義吳姓男子與妻子疑因感情生變，妻上週曾通報遭家暴，昨晚疑似再度爆發口角，妻子將對方反鎖屋外，吳男今（21）凌晨架梯爬進2樓，竟砍殺妻子與2個兒子後自戕墜樓亡，目前次子重傷獨活；吳男臉書全是與妻兒合照，最後一篇文還說「老婆我愛妳」，而妻子Instagram昨曾PO文說「你能不能放過我」。

據悉，吳男平時開藝品工作室，妻子平時做家管也兼做網拍，吳男臉書最後一篇貼文是2年前PO出送給妻子的情人節玫瑰花束，說「這束花讓老婆等了十年，遲來的花，遲來的浪漫…老婆我愛妳」，不難看出對妻子愛意很深，而妻子平時常在Instagram上秀美照，卻完全沒有與丈夫的合照，昨天（20）在限時動態中曾分享一段歌詞「你能不能放過我，放了我，痛到無法再癒合的傷口，傷了我還說捨不得」，引發議論。

吳男臉書最後一篇貼文是2年前PO出送給妻子的情人節玫瑰花束，說「這束花讓老婆等了十年，遲來的花，遲來的浪漫…老婆我愛妳」。（翻攝自臉書）

妻子平時常在Instagram上秀美照，卻完全沒有與丈夫的合照，昨天（20）在限時動態中曾分享一段歌詞「你能不能放過我，放了我」。（翻攝自妻子Instagram）

38歲吳男與30歲林妻生2名兒子（10歲、8歲），林妻娘家出資500多萬元購買1樓平房及約3分田地，房子加蓋2樓鐵皮屋，提供夫妻倆住；21日清晨，吳男的父母發現兒子凌晨2點多傳求救簡訊，提及自己受傷墜樓「不想讓孩子拖累父母」等內容，吳父趕緊到住家卻目睹慘劇，唯一生還的次子目前在醫院急救，警方在現場起獲沾血跡的長約25公分刀子。

嘉義縣社會局表示，吳男的妻子上周曾報案夫妻有言語衝突，被丈夫肢體家暴受傷，這是吳妻首次通報家暴，社工人員前往訪視了解，並提供安全計畫、暴力防治教育、及保護令申請表等，但吳妻未提出保護令申請。