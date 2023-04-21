Global Mall一直關注環境永續議題，更率百貨之先，將商場打造為永續教育體驗場，並開創多個百貨綠色推廣先例，像明日（22日）為了響應「世界地球日」，特別推出「綠生活+1」主題活動，向消費者推展永續日常生活，更在母親節檔期加碼推出一系列綠色優惠及活動，集結三大行動支付送點數、現金回饋最高達10%等優惠，以及祭出明日限定的捐贈紙袋或環保袋，即贈會員點數10點，以鼓勵消費者享受購物之餘，也能為地球盡份心力。

Global Mall設置「手提袋循環共享站2.0」，明（22日）為了響應「世界地球日」，只要捐出二手紙袋加贈會員點數10點。（Global Mall提供）
Global Mall設置「手提袋循環共享站2.0」，明（22日）為了響應「世界地球日」，只要捐出二手紙袋加贈會員點數10點。（Global Mall提供）
Global Mall「未來永續小學堂」以升級新型態登場，以互動繪本形式搭配情境故事，吸引小朋友關注環境永續議題。（Global Mall提供）
Global Mall「未來永續小學堂」以升級新型態登場，以互動繪本形式搭配情境故事，吸引小朋友關注環境永續議題。（Global Mall提供）
Global Mall設置獨家「翻翻樂」策展，帶給小朋友各式生活中的環保小知識，推廣綠色生活行動。（Global Mall提供）
Global Mall設置獨家「翻翻樂」策展，帶給小朋友各式生活中的環保小知識，推廣綠色生活行動。（Global Mall提供）

Global Mall持續推出系列親子永續活動，像去年起舉辦的「未來永續小學堂」親子專屬課程，今年也與玩轉學校合作，以低碳生活行動方案為主軸，並增添三大互動新型態，包括將受歡迎的情境故事再添「互動繪本」型態，首季繪本就以情境結合購物生活，帶領小朋友先認識在購物及生活中如何實踐環保，再延伸結合闖關遊戲，讓大家在商場中完成尋寶集卡，並鼓勵於生活中實踐一項環保行動，第一季累計已舉辦11場、共近250名親子熱情參與，明日亦將於Global Mall南港車站舉辦，與親子共度世界地球日。另外更在全台八店設置「翻翻樂」獨家互動策展，分享各種生活中的環保小知識，讓小朋友化身小小綠色知識家，主動發掘答案、找出葉精靈等活動。

Global Mall環球Online推出THE BODY SHOP AYR 茶樹凈膚迷你原裝禮盒，推薦價880元。（Global Mall提供）
Global Mall環球Online推出THE BODY SHOP AYR 茶樹凈膚迷你原裝禮盒，推薦價880元。（Global Mall提供）
Global Mall環球Online推出TUTTI 澳洲頂級有機anumi 有機洗髮精沐浴潤澤禮盒，原價1217元，優惠價870元。（Global Mall提供）
Global Mall環球Online推出TUTTI 澳洲頂級有機anumi 有機洗髮精沐浴潤澤禮盒，原價1217元，優惠價870元。（Global Mall提供）
Global Mall環球Online推出SADOMAIN 時尚餐具組，原價2600元，優惠價1900元。（Global Mall提供）
Global Mall環球Online推出SADOMAIN 時尚餐具組，原價2600元，優惠價1900元。（Global Mall提供）

而5月14日前推出「綠生活+1」主題活動，集結三大行動支付送點數、現金回饋最高達10%，包括持GMpay當日於指定專門店消費滿3000元最高可獲1000點回饋，更與全支付獨家合作，使用全支付付款，單筆消費滿300元享全點10%回饋，還有悠遊付筆筆消費最高享4%現金回饋，再加碼單筆滿399元送20元現金回饋券。而線上下也加碼推綠色好康，明日自帶環保杯且符合該櫃位之規則，即享免費限量飲品或第二杯半價優惠，環球Online則祭永續綠生活商品專區優惠7折起，指定商品滿3000領券現折200、滿6000現折400，一起落實綠生活行動再享受購物優惠，讓「世界地球日」更有意義。

#綠生活 #永續 #世界地球日 #綠色 #現金回饋