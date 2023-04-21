Global Mall一直關注環境永續議題，更率百貨之先，將商場打造為永續教育體驗場，並開創多個百貨綠色推廣先例，像明日（22日）為了響應「世界地球日」，特別推出「綠生活+1」主題活動，向消費者推展永續日常生活，更在母親節檔期加碼推出一系列綠色優惠及活動，集結三大行動支付送點數、現金回饋最高達10%等優惠，以及祭出明日限定的捐贈紙袋或環保袋，即贈會員點數10點，以鼓勵消費者享受購物之餘，也能為地球盡份心力。

Global Mall設置「手提袋循環共享站2.0」，明（22日）為了響應「世界地球日」，只要捐出二手紙袋加贈會員點數10點。（Global Mall提供）

Global Mall「未來永續小學堂」以升級新型態登場，以互動繪本形式搭配情境故事，吸引小朋友關注環境永續議題。（Global Mall提供）

Global Mall設置獨家「翻翻樂」策展，帶給小朋友各式生活中的環保小知識，推廣綠色生活行動。（Global Mall提供）

Global Mall持續推出系列親子永續活動，像去年起舉辦的「未來永續小學堂」親子專屬課程，今年也與玩轉學校合作，以低碳生活行動方案為主軸，並增添三大互動新型態，包括將受歡迎的情境故事再添「互動繪本」型態，首季繪本就以情境結合購物生活，帶領小朋友先認識在購物及生活中如何實踐環保，再延伸結合闖關遊戲，讓大家在商場中完成尋寶集卡，並鼓勵於生活中實踐一項環保行動，第一季累計已舉辦11場、共近250名親子熱情參與，明日亦將於Global Mall南港車站舉辦，與親子共度世界地球日。另外更在全台八店設置「翻翻樂」獨家互動策展，分享各種生活中的環保小知識，讓小朋友化身小小綠色知識家，主動發掘答案、找出葉精靈等活動。

Global Mall環球Online推出THE BODY SHOP AYR 茶樹凈膚迷你原裝禮盒，推薦價880元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online推出TUTTI 澳洲頂級有機anumi 有機洗髮精沐浴潤澤禮盒，原價1217元，優惠價870元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online推出SADOMAIN 時尚餐具組，原價2600元，優惠價1900元。（Global Mall提供）

而5月14日前推出「綠生活+1」主題活動，集結三大行動支付送點數、現金回饋最高達10%，包括持GMpay當日於指定專門店消費滿3000元最高可獲1000點回饋，更與全支付獨家合作，使用全支付付款，單筆消費滿300元享全點10%回饋，還有悠遊付筆筆消費最高享4%現金回饋，再加碼單筆滿399元送20元現金回饋券。而線上下也加碼推綠色好康，明日自帶環保杯且符合該櫃位之規則，即享免費限量飲品或第二杯半價優惠，環球Online則祭永續綠生活商品專區優惠7折起，指定商品滿3000領券現折200、滿6000現折400，一起落實綠生活行動再享受購物優惠，讓「世界地球日」更有意義。