警方提醒求職3要7不防詐守則。 （翻攝照片／林郁平台北傳真）

近日LINE群組流傳一則內政部打詐處委託招募全職及兼職員工的廣告，刑事局21日嚴正表示，該防詐騙宣導招募廣告是假冒的，提醒民眾切勿輕易應徵受騙。

刑事局一一破解該則廣告不實之處，警方表示，

一、內政部打詐處委託招募 → 假的，因為內政部根本沒有「打詐處」這個組織編制，只有在刑事局有成立「打擊詐欺犯罪中心」。

二、招募資訊(全職、兼職) → 假的。

三、加LINE聊聊QRCODE → 假的，目前只有165 LINE官方帳號。

四、委託單位、核准字號 → 假的。

五、諮詢專線 → 只有這個是真的。

六、招募專員→ 假的，內政部無此編制員工。

刑事局表示，該假求職廣告已嚴重損害政府「打詐國家隊」公信力，除即刻通報LINE公司封鎖下架該QRCODE連結外，並將全力追查幕後主嫌，並提醒民眾勿再轉傳，避免其他無辜民眾受騙。

刑事局呼籲，民眾如想尋覓好的工作機會，或兼差打工貼補家用，應透過正規求職求才平台。社群媒體上所見的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺，切勿被對方天花亂墜、不斷「畫大餅」的話術牽著走，落入「假求職」詐騙陷阱。