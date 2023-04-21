由EVG工會組織的這起罷工活動，從周五清晨3點進行到上午11點，但是預計列車網路會在全天時間內受到影響。且行經德國有大量的國際列車，估將受到衝擊。

德國國鐵說，長途列車在下午1點前會完全取消，僅少數的短程列車會運行。

EVG工會代表23萬名鐵路工人，要求加薪12%，或者至少每月至少加薪650歐元。而代表資方的德國國鐵僅承諾加薪5%，以及一次性的給予2500歐元補貼。雙方因此無法取得協議。

德國自去年以來，已經歷過數次大規模的罷工行動，主因為俄烏戰爭的爆發，以及能源和食品價格飆漲之下，迫使工會要求加薪，以便讓工人克服生活成本上升的壓力。

此外高通膨也加深了航空業的勞工問題。航空業此前在新冠疫情期間已經面臨業務急遽萎縮，航空公司遭遇轉型問題；現在再有加薪的壓力。

在周五的交通罷工期間，德國有四座機場加入罷工，其中包括杜賽多夫、漢堡、科隆、司徒加機場。其中的前三座機場更在周四提前罷工，已導致700個航班取消。