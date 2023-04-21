73歲香港名導徐克曾執導《西遊降魔篇》、《龍門飛甲》、《狄仁傑》等系列等經典電影，獲得過金像獎、金雞獎以及金馬獎的最佳導演。徐克自從與前妻施南生離婚後，便與小他30歲的助理樂樂交往，最近女友被拍到「小腹微凸」的畫面，引起熱議，更有網友爆料他多次進出醫院，瘋傳徐克即將當爸，而好友洪金寶也回應此事。

上個月徐克被拍到與女友牽手逛街，當時她腹部隆起疑似懷孕，消息一出令外界震驚不已。近日，徐克被網友拍到連續多日現身醫院，令眾多網友聯想是否因女友懷孕，所以陪同前往醫院做檢查。不過，該名網友透露徐克獨自現身醫院，剛輸完點滴的他，臉色蒼白、面容憔悴，看起來狀態不太好，所以不敢上前打擾對方，而徐克女友則不見蹤影，還有人爆料，徐克確實連續多日現身醫院，自己老公每天中午都能在醫院飯堂遇到他。

至於當爸的消息，好友洪金寶也給出回應，2月份的時候跟兩人一起吃過飯，徐克沒有提及要當爸一事，洪金寶看他的神情一如往常，並沒覺得徐克特別開心。洪金寶還說自己暫時沒聽過傳聞，如果徐克真的當爸爸，自己一定會恭喜他，更忍不住調侃徐克：「有心有力，好厲害啊！」