根據金管會統計，截至今年第一季，國內銀行核貸以房養老件數累積至6,957件，核貸額度也累積達到395億元，今年第一季件數年成長18.2％、核貸金額成長13％，顯示央行啟動升息循環後，以房養老仍有明顯增加，不過新增新房養老明顯集中在北、中、南三大都會區，非都會區則有退燒的趨勢。

統計顯示，第一季北北基申請142件、申貨11.9億元，占全台的一半，且較去年當未升息前的同期成長28％，此外，中彰投、高屏地區申請件數也分別有48％、53％成長，相較下，桃竹苗、雲嘉南及宜花東則分別減少11％、35％、13％。

以房養老明顯出現「都會化」的趨勢，住商不動產台北師大加盟店店東游聖獻分析，都會區孩子不在身邊，父母申請以房養老的案例愈來愈多；多數人申請以房養老，是希望像公教人員有穩定的月退俸，若房子只有一間，且地段價值不錯，可以在經濟上維持一定的生活品質，而都會區房產價值較高，以台北市精華地段住宅來說，有機會月領4、5萬元，對申請人來說效益較高、較能符合期待。

大家房屋企研究室總監郎美囡表示，社會結構改變，近年以房養老接受度提升，可能減輕養老生活的經濟壓力。各家銀行以房養老方案，大部分最高貸款額度為房屋鑑價的7成，目前年利率大約在2.16％以上，因此房屋的價值夠高，每個月的撥付金額才能應付生活開銷，且每月撥付金額會先扣除利息，隨著貸款餘額遞增，實際領到的金額逐漸減少。