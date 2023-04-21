苗栗縣政府打詐隊加強識詐宣導。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府打詐隊加強識詐宣導。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

近年來詐騙案件層出不窮，手法與時俱進，根據苗栗縣警局統計，去年全縣詐欺犯罪案件損失金額為13億元3554萬餘元，前5大詐欺案件依序為假投資、解除分期付款、假網拍、假交友（投資詐財）與虛擬遊戲詐騙，詐欺犯罪受害人數及財產損失金額居高不下，發生數亦呈現逐年上升趨勢，為使全民「識詐」，提升防詐免疫力，苗栗縣政府特別召開「打詐苗栗隊」會議，同時邀請本縣18鄉鎮市長與會。

為有效打擊詐騙犯罪，保障縣民權益，苗栗縣政府依「新世代打擊詐欺策略行動綱領」成立「打詐苗栗隊」加強「識詐」宣導教育，結合多元管道投注宣導能量，並運用在地化資源如電視牆、垃圾車，推播縣長反詐宣導語音與百工百業代言的防詐影片等，使防詐訊息觸及每個角落。

由於鄉鎮市長與民眾互動熱絡，因此「打詐苗栗隊」特別邀請18鄉鎮市長及村里長加入，培訓村里長成為「識詐」種子教官，並建立友善通報網，發揮一傳十，十傳百的功效，提高村里民「識詐」能力，將「識詐」理念深入到村里每個角落，讓防詐工作更緊密，防詐總動員、「反詐共下來（客語）」，把防詐訊息鋪天蓋地觸及各層面、每一個人，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，進而強化民眾「識詐」能力，減少被害。

為營造全國響應反詐氛圍，警政署訂於112年5月5日辦理「全民防詐，藝起發聲」宣導記者會，當日並訂為「反詐啟動日」，現場將邀請40位演藝人員共襄盛舉，藉由演藝人員的知名度及號召力，讓民眾了解最新詐騙手法及防範之道，苗栗縣警局臉書粉絲專頁也會分享記者會直播畫面，請民眾記得要點擊分享，並持續關注警察局臉書粉絲專頁。

縣長鍾東錦表示：隨著詐欺集團不斷衍生新型態之詐欺手法，詐欺民眾財產，如投資詐騙動輒被害金額高達千萬元以上，警察局應持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全，更期盼「打詐苗栗隊」，群策群力，結合在地化資源，廣泛運用現有管道投注反詐宣導，針對特定族群規劃客製化宣導作為，使防詐訊息全面普及，提升縣民「識詐」能力。