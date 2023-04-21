2019年來去總統府住一晚活動房間，文總提供

來去總統府住一晚，來自這裡的民眾也歡迎。（報系資料照）

睽違3年，總統府及文化總會今宣布再次舉辦「來去總統府住一晚」活動，邀請全球旅客入住總統府，只要評審通過，都「歡迎光臨」；大陸民眾也有機會來台灣的總統府住一晚。

主辦單位表示，歡迎來自國際各地旅客報名，不限國籍，將從報名者中評選出10組，只要經評選通過，今年9至12月間即可入住。

重新啟動的「來去總統府住一晚」活動，在上屆的基礎上升級，推出在不同縣市的10大旅遊主題，包括美食、科技、古蹟、戰地藝術、原住民、眷村、客家、鐵道、東部自行車遊、觀光酒廠等。

總統府秘書長林佳龍今記者會中表示，這個活動地點因為是在台灣的地標，最高權力機關，但是展現民主、友善，歡迎不只是一般人民平常來參觀，國外人士也可以來住，這個活動本身就非常有意義，這也是一個空間的解嚴，讓人民不是把它當作一個高高在上的權威，而是可以親近的地方，甚至來住一晚。

文化總會副會長鄭麗君則指出，過去3年台灣與世界的距離沒有因為疫情而疏遠，反而因為防疫互助，讓台灣與世界成為更緊密的友好夥伴。

她說，上月公布的一份國際人權組織全球公民活動空間自由程度報告，便特別提到台灣連續4年被列為亞洲開放國家，顯示台灣充分享有各項自由，也因此孕育出最包容、開放、創新的多元文化與生活方式，台灣期待與世界分享這些價值，歡迎國外朋友來台灣作客，成為總統府的貴賓。

推廣觀光，希望讓台灣成為國際旅客疫後觀光的第一站，並藉由各種體驗行程看見台灣的友善、自由與多元。這項活動自即日起開放報名至6月底，屆時將從報名者中評選出10組，於今年9至12月間入住。

文化總會祕書長李厚慶指出，2019年舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」活動，19天報時間，就收到全世界33個國家、橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案，活動周邊系列宣傳與體驗影片破3000萬次瀏覽，成功串連全球網友熱烈討論，更吸引國際媒體爭相報導，顯示「來去總統府住一晚」免費體驗活動，在國際市場具相當魅力。

這項活動自即日起開放報名至6月30日，並說明來台旅遊動機與目的、台灣最吸引你的地方及如何宣傳、說明自己為何是最佳人選等，並要發揮創意，上傳約1分鐘、風格不拘的自我介紹影片，最後再點選3個希望體驗的主題，評審將在所有報名者中選出10組（1組最多2人），於8月公告入選名單、9至12月間入住。