苗栗縣頭份市1名8旬陳姓老翁，日前接獲詐騙電話佯裝成孫女急需用錢，老翁不查立即趕往農會臨櫃提領存款匯錢，農會人員發現有異通報轄區頭份警分局斗坪所員警趕往，聯手勸阻陳姓老翁被詐。

頭份警分局日前接獲金融機構行員報案疑似有詐騙案件，立即派遣斗坪所警員廖學人前往處理，廖員到達現場後發現86歲陳姓老翁正欲提匯款，據陳姓老翁向警方表示，他因接到孫女來電急需用錢，不疑有它下，才到農會提出帳戶內存款98萬元匯款，員警一聽便知是常見「假親友真詐財」的手法，員警隨即積極聯絡其家人到場，經員警、行員及家人不斷積極勸說外，老翁始打消匯款念頭。

經查這名陳姓老翁有失智情形，獨自一人前往農會領款，受理行員見他提領大筆金額，立即提高警覺，除對老翁關懷提問外，並立即通知警方到場處理，警銀聯手成功阻止匯款，讓老翁家人非常感謝警方及行員積極保住老翁養老積蓄。

頭份分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功是因行員機警、員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾接獲親友來電借錢，應提高警覺，仔細查證，以確保財產安全，另年長親人較易受騙，家人應將其存摺、印章妥為保管，避免類似情形再度發生。