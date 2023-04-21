高雄市近期傳出多起雜草火警，不僅消防人員疲於奔命打火，不少義消也投入協助救援，像是日前內門區山林火警，義消一共就出動134人次。面對義消普遍年齡偏大問題，高雄市義消總隊除拍片，還打造專屬高雄義消主題曲《高雄ㄟ打火兄弟》，從去年至今，一共306位新血加入，平均年紀僅38.8歲，招募成果相當不錯。

高雄日前因久旱不雨，發生多起雜草火警，像是日前內門區山林野火連燒6天，燃燒面積大，又因地形高低起伏，多處火點無道路可達，且風勢助長火勢，延燒許多區域，導致救災佈署極難。消防人員穿梭火場，全力打火，及軍方、林務局人員，還有上百名義消輪番協助搶救，出動共134人次，義消總隊長陳義永等各級幹部皆到場慰問。

義消人數雖連年提升，但普遍年齡偏大，高雄市義勇消防總隊總隊長陳義永為了希望能招募年輕義消，提升整體年輕、活力形象，還打造專屬高雄義消主題曲《高雄ㄟ打火兄弟》；另外拍攝招募影片，舉辦打火兄弟嘉年華盛會，呈現義消正面形象。根據高雄市消防局統計，高雄市目前義消總人數為3866，2536名男性、女性則有1330名，平均年齡51.6歲。

從去年至今年3月底，一共有306位新血加入，平均年紀僅約38.8歲，招募成果可說是相當不錯。陳義勇也表示，盼各界、社會大眾對於同仁們能持續鼓勵，並提出有效建言，繼續守護高雄市民的居住安全。