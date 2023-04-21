4/24　周一 德國4月Ifo企業信心

業績報告：可口可樂、動視暴雪、第一共和銀行

4/25　周二 韓國第1季GDP

加拿大3月躉售銷售

業績報告：微軟、Alphabet、麥當勞、Novartis、UPS、德州儀器、HSBC、奇異、3M、通用汽車、Warner Bros. Discovery

4/26　周三 API原油庫存相關數據

韓國4月消費者信心

澳洲第1季通貨膨脹

德國5月GfK消費者信心

美國3月耐久財訂單

美國3月躉售與零售庫存

EIA原油庫存相關數據

業績報告：Meta、波音、eBay

4/27　周四 歐元區4月消費者信心

美國第1季GDP

美國上周初次申請就業補助報告

業績報告：亞馬遜、英特爾、Snap

4/28　周五 日本4月就業報告

日本東京4月CPI

日本利率決策

澳洲第1季PPI

德國4月失業率

德國、歐元區 第1季GDP

德國4月通貨膨脹

加拿大3月GDP

美國3月個人消費支出PCE

業績報告：埃克森美孚石油

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《盤後解析》台股雙「面」夾攻 短線難脫整理
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