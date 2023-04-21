4/24 周一 德國4月Ifo企業信心
業績報告：可口可樂、動視暴雪、第一共和銀行
4/25 周二 韓國第1季GDP
加拿大3月躉售銷售
業績報告：微軟、Alphabet、麥當勞、Novartis、UPS、德州儀器、HSBC、奇異、3M、通用汽車、Warner Bros. Discovery
4/26 周三 API原油庫存相關數據
韓國4月消費者信心
澳洲第1季通貨膨脹
德國5月GfK消費者信心
美國3月耐久財訂單
美國3月躉售與零售庫存
EIA原油庫存相關數據
業績報告：Meta、波音、eBay
4/27 周四 歐元區4月消費者信心
美國第1季GDP
美國上周初次申請就業補助報告
業績報告：亞馬遜、英特爾、Snap
4/28 周五 日本4月就業報告
日本東京4月CPI
日本利率決策
澳洲第1季PPI
德國4月失業率
德國、歐元區 第1季GDP
德國4月通貨膨脹
加拿大3月GDP
美國3月個人消費支出PCE
業績報告：埃克森美孚石油
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