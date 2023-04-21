台東縣池上鄉衛生所遷建工程今天動土。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉衛生所遷建工程今天動土。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉衛生所遷建工程今天動土。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉衛生所建物已40年，不僅老舊、空間已不敷使用，台東縣政府積極爭取經費，且與退輔會台東農場合作取得用地辦理衛生所遷建工程，歷經9次公告招標終於順利發包，今日舉行動土典禮，預計明年底完工，提升在地醫療服務品質。

台東縣因幅員狹長、人口密集度低與高齡化，醫療資源集中在市區，各鄉鎮衛生所成為重要的醫療據點，肩負在地醫療照護的重任。

饒慶鈴表示，台東縣政府近年已投入約3.8億元改善全縣3分之1 的衛生所，包括新建及整建，如大武、長濱、成功、台東市及今日動土的池上，下1個將是鹿野鄉衛生所遷建工程，我們已經爭取納入花東基金第四期計畫經費，未來會與團隊會持續積極向中央爭取預算。

縣府爭取池上鄉衛生所遷建計畫，獲得中央補助並投入配合經費，總計9900萬元，然而在池上市區尋覓合適用地並不容易，於是縣府與退輔會台東農場合作，循都市計畫通盤檢討程序，由農場捐贈回饋遷建基地連同旁涼亭共7筆土地，變更為衛生所用地及休憩綠地，且新衛生所毗鄰池上有福館，醫療社福服務更為便利。這是地方政府與中央、駐地機構共益互惠，攜手合作帶動地方發展的成功案例。

饒慶鈴進一步指出，縣府4年來挹注了近12億經費提升池上鄉各項建設與產業，醫療方面有5G遠距視訊診療，以及成立全國第1座多元照顧服務中心。隨著去年台20線南橫公路全線通車，池上往來遊客倍增，位在台20甲線鄰近台9線交通樞紐的新池上衛生所將成為重要醫療據點與地標，期許遷建工程明年底如期順利完成，提供鄉親及往來遊客更安全完善的醫療服務。

台東縣衛生局說明，台20甲線旁基地興建地上2樓、總樓地板面積約1485平方公尺(約450坪)的新建物，在規劃設計階段適逢疫情，建築物設計導入「防疫建築」概念，運用良好的通風對流路徑減少空氣不良因子，並保留現地珍貴喬木與綠地環境融合，將成為兼具功能又美觀的綠建築地標，預計明年底完工，屆時提供良好完善就診環境及遠距視訊診療等便利服務。