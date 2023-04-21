「砰，不要動！」彰化縣員林市員林大道與龍富街口昨天驚傳槍響，一輛銀色轎車為躲避警車攔查，竟駛上人行道，見警車圍捕，又倒車要衝撞攔車員警，且不甩警方對空鳴槍竄逃，最後在重重警力圍捕下就逮，並被搜出毒品，全案依公共危險及違反《毒品危害防制條例》等罪嫌偵辦。

警方圍捕毒蟲的驚險畫面全被路旁監視器拍下，可看到一輛銀色轎車疾駛躲避警方追緝，銀車一度將車開上員林大道的人行道上，不過仍在龍富街口被警車攔截，銀車見狀旋即倒車，再衝撞上前攔阻的員警，幸好該警及時跳開，這時一旁的員警立即對空鳴槍一發。

員林警分局指出，昨天下午3點左右，村上派出所謝姓與簡姓員警於中山路執行勤務時，發現郭男（33歲）駕駛的銀色車輛車頭毀損，且駕駛有隨意變換車道跟蛇形跡象，覺得有異便上前攔查。

未料郭男突然踩油門加速，警方立即鳴笛追緝，雙方追逐到龍富街口時，郭男被警車攔截，這時郭男竟駕車要衝撞上前攔查的簡姓警員，幸好一旁的謝姓警員見狀對空鳴槍一發嚇阻，郭男才嚇得駛離，隨後被支援警力在花壇鄉逮捕。

員林警分局偵查隊長蕭志旺說，警方在郭男車上起出少量毒品，研判郭男應是為躲避警方追緝而心虛落跑，由於郭男駕駛逃逸時險些衝撞到員警及‘後方車輛，為免致生危險，員警才對空鳴槍，至於郭男是否吸毒後駕車，還須進一步檢驗，全案依公共危險、《毒品危害防制條例》等罪偵辦。