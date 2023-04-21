江永昌成功向中央爭取重建漳和國中羽球館經費。（江永昌辦公室提供）

江永昌成功向中央爭取重建漳和國中羽球館經費。（江永昌辦公室提供）

江永昌成功向中央爭取重建漳和國中羽球館經費。（江永昌辦公室提供）

新北市中和區漳和國中羽球館自2019年被檢測為海砂屋，經耐震能力評估牆體已無補強可能，若持續使用恐危及學生安全，故以拆除重建為第一處置方式，但若要重建，應屬地方政府權責，又礙於其經費龐大，重建計畫始終遙遙無期。立法委員江永昌不願放棄任何推動重建的可能，4年來多次的邀集相關部門會勘、會議討論，希望透過中央資源協助地方發展，最終成功爭取教育部經費8226萬元，使重建計畫嶄露曙光。

江永昌指出，漳和國中羽球館經專家進行混凝土鑽心試體檢驗後，水溶性氯離子含量、中性化深度皆嚴重超標，牆體鋼筋鏽蝕劣化、強度弱化，隨時有崩塌之虞，校方只能選擇拆除。

江永昌說，拆除是為了使用上的安全，但因羽球館過去是學生重要的上課活動場域，也是當地里民各式大型集會活動的首選地點，更是災害發生時市民疏散安置計畫預定避難地，對地方極具重要性，因此新館將朝多功能目標重建以砌合在地需求。

江永昌表示，推動重建計畫實屬不易，不僅與學校、教育部多次實地會勘討論，同時建議以多功能綜合大樓方式重建，力求重建的每項預算都用出價值，而今本案終在中央與地方充分合作下朝目標前進。

江永昌強調，他始終將提升學生教育環境及爭取地方活動空間作為努力的目標，本案原受限於市庫經費不足一度無法推動重建，如今擁有中央經費的挹注，相信市府也會盡速執行，讓市民們的需求早日被滿足。