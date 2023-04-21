前雲林縣府新聞局長、現任桃園市府觀旅局長周柏吟牽線台灣亞瑟士捐贈運動鞋給雲林縣排球運動人才培育重鎮的北港高中、建國國中、北辰國小選手，學生們看到心目中的鞋子十分驚喜。

周柏吟10多年前成立「青年發電機」媒體，挖掘各地感人體育故事，從而得知雲林縣有許多學校欠缺體育設備，選手的裝備也十分克難，亞瑟士也在5年前首次捐贈運動用品給斗南高中。

台灣亞瑟士今（21日）再度捐贈球鞋、休閒鞋400雙給雲林縣排球培育重鎮北港高中、建國國中、北辰國小，北高100雙、建國200雙、北辰100雙，讓孩子跳得更安全。

周柏吟表示，工欲善其事必先利其器，孩子們有了好的裝備一年比一年進步，希望有更多社會團體加入贊助行列，讓更多有潛力的孩子被發掘，相信雲林縣還有很多需要的孩子們。

北港高中校長江耀淇說，感謝周柏吟局長的引薦及廠商的大愛幫助孩子們。

建國國中校長方廷彰表示，孩子們一定會用更好的成績回報大家的關心，也會教導孩子知福、惜福、感恩、再造福。

北港高中女學生表示，如果鞋子軟一點、加厚一點，落地的時候會比較有緩衝，也能減少對膝蓋的傷害。

周柏吟表示，青年發電機的極光計畫協助台灣亞瑟士把物資送到偏鄉地區的學子手中，包括基隆八斗高中、新北瑞芳國中、苗栗苑裡高中、臺中大智國小、東勢國小、彰化伸港國中、新寶國小、雲林縣北港高中、建國國中、北辰國小、麥寮國小、麥寮高中、嘉義民雄國中、屏東瑪家國中、潮州國中、長治國中、金門中正國小，共計17所高中、國中、小學。