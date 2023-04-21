黃文星飾演的李俊杰黑化，讓對手李國超大讚演技爆棚。（民視提供）

黃文星在民視8點檔《市井豪門》分飾李俊傑、徐安康兩角，昏迷許久的李俊杰清醒，發現自己的人生遭徐安康奪走，還要娶自己心愛的女人，讓他憤而對照顧他許久的李國超及高欣欣綁票，威脅真徐安康出面談判。而吳東諺將被拆穿假失明，還利用定位系統監控老婆謝京穎，劇情再掀高潮。

高欣欣拍八點檔以來第一次被綁架，手腳困住、連嘴巴都被貼住，直呼很難受，全程只能靠眼睛跟肢體來表現。最讓她印象深刻的是，其中一幕是坐在地上被綁住，為了活命要站起來用碎玻璃片來割繩子，短短10公尺的路，讓她寸步難移。

她大讚黃文星真的演技爆棚，把憤怒無奈都發洩出來，尤其一幕要挾持她，在她臉旁邊說話，壓迫感全部襲來，讓她眼淚不自覺直落下，加上看到自己先生李國超也被綁住，驚恐情緒自然流露，兩人事後還驚魂未定，隔天也雙雙都全身痠痛。

第一次當肉票的李國超拚了命在拍戲，但因為被捆住所以連上洗手間都要先忍著，不然每拆一次就苦了工作人員辛苦綑綁，拍完後，才發現雙手都瘀青了。不過李國超表示這一場戲要感謝老婆高欣欣，成了動作擔當，「她知道我的腿傷還沒恢復完全，所以動作戲都是她認領。」

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