好市多產品眾多，近日有網友分享，逛賣場意外發現網上爆紅的「踩屎感」拖鞋，引起網友討論，不少人大讚這種拖鞋很好穿，但也有大批網友驚呼，這款厚底拖鞋超恐怖的，穿了很容易會跌倒，堪稱是暗夜凶器。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，先前在網路上爆紅的「踩屎感」拖鞋。好市多也開買了，這款厚底室內拖鞋，有紫色、藍色和黑色共3種顏色，尺寸分S到XL，一雙賣309元。

好市多開賣一款厚底拖鞋，引起網友討論。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文引起網友討論，部分網友看了很感興趣，「覺得超好穿耶，已經入手2雙，穿了2周了」、「穿起來真的很舒服」、「昨天去汐止店看，發現剩不到20雙，感覺很夯欸」、「我覺得很好穿，底又高，真的超舒服」。

不過，有許多網友看完則怕爆說，這款拖鞋踩起來是很軟很舒服沒錯，但是因為底實在太厚了，超容易跌倒。「這種鞋很容易跌倒」、「暗夜凶器之一，每次半夜起來上廁所踩到都差點見上帝」、「這個拖鞋會吃腳，真的不建議穿欸，下雨天看過路人滑倒，鞋子滑到腳踝超恐怖」「半夜踩到絕對跌倒」。