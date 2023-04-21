科博館921地震教育園區與廉政署、營建署合作今天舉辦「建築耐震防災企業誠信論壇」。科博館館長焦傳金表示，希望將企業誠信經營理念深入建築工程，達成耐震防災的全民目標；廉政署副署長沈鳳樑認為，強化「耐震工程品質管理」，對保障公共安全及企業誠信治理具有正面意義。

論壇在921地震教育園區舉行，針對「建築結構耐震、企業誠信與永續發展、公私協力共創三贏」等議題進行交流，安排「公私協力共創廉政平台與誠信環境的重要性」及「震災中我們學到的事：建築耐震的真善美」專題演講，包括產官學研及中部地區營建業者、營造業公會、建築師公會、結構工程技師公會等各界代表百餘人與會。

焦傳金表示，地震造成生命、安全損害，絕大部分起因於建築物倒塌，教育部重視校園的耐震防災，從2009至2019年已累計補強6526棟校舍；2020年至2022年再投入162億元，改善1326棟校舍的耐震力，希望打造讓學生有安心學習的安全校園環境。

沈鳳樑說，台灣在2022年清廉印象指數成績獲評68分排名第25名，超越全球86％受評國家，是政府部門與私部門企業共同努力成果，廉政署將持續與私部門建立夥伴關係，協力營造廉能優質投資環境，促進國家與產業永續發展。

921地震教育園區保存霧峰光復國中因斷層錯動隆起的操場與受震災毀損的教室，透過歷史與人文、地球科學與防震科技等面向，帶民眾了解地震和人類生活關係。