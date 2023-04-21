花蓮縣議會本屆首次定期大會將在下週一展，為期一個月。（本報資料照片）

花蓮縣議會定期大會將於4月24日開議，因今年2月召開臨時大會時，縣長、副縣長未到會說明，被認為規避監督，因此無黨籍議員楊華美提案增訂議事規則，就重大縣政事項，必須到會報告；議事組主任余玉琳說，並非花蓮首例，雙北已經行之多年，也沒有罰則，縣府為此表達「尊重」。

花蓮縣議會第20屆第一次定期大會將從4月24日起開議，到5月23日為期1個月，24日下午由縣長徐榛蔚施政報告，之後各局處工作會報，5月2日至17日為總質詢，最後審查府會所提各項議案。

這次定期大會審議縣府提82案，加上上次臨時會延審57案也將排入這次議程，共有100多提案待審議。

本次定期會，縣議會針對縣長施政報告、局處首長工作報告做出時間規範，分別限時30、20分鐘。因為之前定期會施政報告時，縣長徐榛蔚多次將厚達萬字的縣府施政總報告「逐字念完」，花了好幾個小時，為此議會祕書長陳德惠說，有議員反映，希望能有更多時間雙向溝通，並非限制縣長施政報告時間。

花蓮縣府與議會關係緊張，今年2月縣議會第一次臨時會時，有議員質疑縣府去年執行建議補助款順序等，要求縣長徐榛蔚、副縣長顏新章說明，但兩人都未出席，議會認為縣府不尊重民意機關、規避監督，議長張裁定「延審」，致使縣府所提57項共4.5億元提案未能完成二、三讀，府會之爭也讓這次定期會受到高度關注。

為此無黨籍黨團總召楊華美也提案，修花蓮縣議會議事規則49條之1，要求「遇有縣政重大事項發生時，縣長、一級單位主管及所屬機關首長應到會提出報告」。議事組主任余玉琳說，該案已通過程序會，將在週一上午排入一讀會，二讀通過將報內政部備查並函報縣府，此案援引雙北行之有年的議事規則，並非獨創，也沒有罰則。

秘書長陳德惠則說，因為就議事規則，府會互動就是要互相尊重，縣府有義務到議會報告，如首長未到，就是政治責任，如果連這些都做不到也說不過去。

傳出縣長徐榛蔚將在大會開議「請假」，25日凌晨將搭機到新加坡參加食品展、觀光及通路招商，預定出訪行程4天。議會表示，定期會包括施政報告、總質詢議程，縣長需出席，若無法出席必須在3天前請假。依縣府排出訪行程，縣長擬24日施政報告後再出訪。

針對議會修改規則以及縣長施政報告發言時間，縣府強調，「縣長非常尊重議會，一定是完成施政報告後才出發」，但對於議會要限制縣長施政報告時間為半小時，縣府行政暨研考處長吳昆儒認為「定期會一年只有2次，議會卻沒給縣長足夠時間報告，並不合理」。不過仍尊重議會決議。