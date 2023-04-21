裕融整體營運績效展現高成長動能，2022年全年合併營收365億元，年成長14.4%，再創新高；整體資產餘額突破2378億元，年成長近兩成；全年合併稅後淨利61.2億元，年增14.3%。若以增資後加權平均流通在外股本計算，每股盈餘(EPS)為12.06元，連續兩年賺進超過一個股本。

展望2023年第二季，面對快速變動的市場與環境，裕融持續審慎關注外部環境風險與機會，鞏固資產品質，並以穩健腳步前進。針對央行升息成本影響，已預先透過產品收益結構、適度的AI風險管控模型介入及多元化資金來源的複合調整，將升息因素降至最低。隨近年公司資產規模持續擴大，裕融將以穩健的營運績效，持續推進中長期計畫布局，挹注資源於綠能及移動事業，同時，將FaaS(Financing as a Service)永續金融理念帶入企業ESG長期策略目標，提供偏鄉弱勢CaaS(Car as a Service)創新交通模式，透過旗下多元事業投入帶動整體轉型綜效，結合集團資源打造最純粹的綠能移動生態系，持續帶動公司創新永續發展與高成長動能。

裕融以穩健的營運績效，持續推進中長期計畫布局融資、綠能事業，本業汽車金融在乘用車分期融資服務穩定成長，中古車分期業務長期穩居市場第一；裕融旗下金融子公司新鑫公司商用車分期業務市占率持續維持第一；機器設備、營建機具、企業資融等相關業務連年成長，近年更積極開拓綠電相關事業，跨領域投入再生能源產業，加速擴充綠能事業版圖。目前累積自有太陽能光電案場合約總建置容量已達到100MW(百萬瓦)，發電廠總數超過300座。

此外，為開發多元性的綠能供電來源，新鑫已申設成立「新鑫電力」進軍綠能售電市場，今年將啟動首座dReg儲能案場與售電事業，並計畫今年下半年投入台電電力交易平台，透過綠色永續金融服務打造從發電、儲能到售電，一條龍業務整合的綠能事業價值鏈，成為能源永續的減碳推手。

消費金融業務方面，在去(2022年)年底與綠界科技展開策略合作，雙方現正加速對接電商線上無卡分期交易，期待能提供給新世代消費者更便利完整的全情境消費模式。

汽車水平事業部分，裕融旗下水平事業格上租車加速推動eMaaS(EV Mobility as a Service)電動車移動服務，旗下提供充電服務營運整合服務的裕電(人車)電已取得納智捷、保時捷、現代、Volvo、OPEL及Nissan、中華(2204)、MG等車廠電動車充電合作案，並鎖定電動車主生活圈設置充電站，今年將串連公共場域與格上短租門市布建100個充電站，加上家用充電樁的推廣，總建置的充電樁數量預計可達4000支，持續創造充電應用場域最大市占率。

此外，格上租車積極擴大電動車租賃規模，短租門市引進Tesla及Volvo等多品牌電動車租賃服務，加上計程車隊、機場接送使用Nissan Leaf及Tesla電動車，目前已有超過百台電動車隊規模，持續布局實現電動車生態圈。