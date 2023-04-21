3月下旬，當瑞士銀行接收瀕臨破產的瑞信時，卻不願概括承受瑞信發行的AT1債券。加上瑞士政府同意之下，使得全球投資者手中價值160億瑞士法郎，約180億美元的AT1債券，全部都變得一文不值。

上周，彭博社披露日本投資人因持有AT1所蒙受的損失金額。日本MUFG（三菱日聯金融集團）與美國摩根士丹利合資的日本證券公司內，約金損950億日圓最多，瑞穗金融至少40億日圓，但大和證券則不到10億日圓。