3月下旬，當瑞士銀行接收瀕臨破產的瑞信時，卻不願概括承受瑞信發行的AT1債券。加上瑞士政府同意之下，使得全球投資者手中價值160億瑞士法郎，約180億美元的AT1債券，全部都變得一文不值。
上周，彭博社披露日本投資人因持有AT1所蒙受的損失金額。日本MUFG（三菱日聯金融集團）與美國摩根士丹利合資的日本證券公司內，約金損950億日圓最多，瑞穗金融至少40億日圓，但大和證券則不到10億日圓。
日本財務大臣鈴木俊一21日指出，日本投資者共購買1400億日圓，約10億美元瑞士信貸銀行所發行的AT1債券。鈴木表示，遺憾的是瑞信不幸事件發生後，卻還餘波盪漾影響到日本投資人，券商必須全心全力小心對待客戶。
3月下旬，當瑞士銀行接收瀕臨破產的瑞信時，卻不願概括承受瑞信發行的AT1債券。加上瑞士政府同意之下，使得全球投資者手中價值160億瑞士法郎，約180億美元的AT1債券，全部都變得一文不值。
上周，彭博社披露日本投資人因持有AT1所蒙受的損失金額。日本MUFG（三菱日聯金融集團）與美國摩根士丹利合資的日本證券公司內，約金損950億日圓最多，瑞穗金融至少40億日圓，但大和證券則不到10億日圓。
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