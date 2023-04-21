知名主持人于美人昨（20）日開記者會宣布，將要正式投入2024的中正、萬華區立委選戰。民眾黨主席柯文哲美東時間19日談到，是否可能與于美人合作？他直言，團結一切可團結之力量。對此，《中天電視》Youtube頻道20日也發起網路投票。

截至21日下午2點30分，總計有超過1.5萬人參與該投票。在針對「于美人以『無黨籍』身份參選中正萬華區立委，你認爲她會『無黨到底』？還是最後會跟『民眾黨』合作？」的題目上，有57%的網友「支持于美人無黨籍參選」、表態「支持于美人和民眾黨合作」的人占26%、剩下17%為「支持民眾黨應另提人選參選」。

對于美人投身立委選戰，網友紛紛留言「只要是正常人當選立委就是人民的福氣」、「不要淪落意識形態就好了」、「用無黨籍選，不要被政黨挷架」、「支持，加油」、「沒意見，她高興就好」。不過也有人持負面態度，稱「參選前無黨，當選後靠大黨」、「入黨，都是選完之後才會發生，你看黃珊珊就知道了」、「無黨就沒票，尤其這種大選。」

不過于美人昨也強調，各行各業、各黨各派都跟她聯絡，但如果是大家心目中傳統的聯絡，並沒有跟柯文哲聯絡。至於未來若成功進入立院，是否會跟民眾黨合作，于美人則回應，未來她重視的是立委提出的議題，用理念說服別人，不是用顏色壓迫別人，「當理念相同時有什麼好分政黨的。」她還逗趣地說，自己是「萬中選一黨」。