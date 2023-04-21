校園不時會有霸凌或不當管教的消息傳出，台北市議員吳世正指出，校園發生老師管教不當，應該檢討處理流程，避免師生不對等而造成學生二次傷害，對此，教育局表示，會研議更周全調查方式，目前高中以下各級學校，在調查處理流程中，學校得停聘調查。

吳世正21日在北市議會教育委員會上表示，校園發生老師管教不當，讓孩子受影響時，學校都會先簡單調查，常見程序一來會讓孩子重複說明，二來校方也不一定相信他，很多時候學生已嚴重到不敢上學、害怕等，他又不擅表達，沒有證據也很難確認，這過程對孩子來說很難捱，處理起來也棘手。

吳世正接著說，在校內調查時，應讓老師暫停教學幾天，因為老師、孩子繼續上課，就像什麼都沒發生，反而讓孩子及家長壓力都很大，受影響孩子還得硬去上課。他也呼籲，應該檢討校園不當管教處理程序，校內調查時可更細緻，且老師相對是有權勢的一方，在權力不對等狀況下，應多保障孩子權益。

洪婉臻則提到，日前有師生霸凌案，開協調會後發現，明明有影片證據，卻沒在第一時間拿出來，而且當時也有索資，不知道問題是出在教育局還是校方，校園生活記錄器也就是監視器，也應該有規範SOP，不要發生事情監視器卻不知道。

教育局長湯志民表示，如果不當管教或霸凌，在管控調查流程時，會再跟各單位研議，包括教師團體、家長團體等，也會考量老師工作權、調查過程當中保障學生權益，高中以下各級學校，已依《教師法》修正調查處理流程，增訂必要時可停聘調查審議的規定。

湯志民也說，北市會繼續舉辦多元活動及增能研習，強化學生法治觀念，建立同儕良善互動及學習控管個人情緒等，並強化親師辨識知能及完善學校輔導網絡，即時處理校園衝突，北市也有1999市民熱線及1999轉6444反霸凌專線，皆有專人接聽及管制。

對於校園生活記錄器要有規範SOP，湯志民也說，中央法規未強制教保服務機構裝設監錄設備，但會積極鼓勵，若教保服務機構有裝設意願，將全額補助，並訂有《台北市公私立教保服務機構設置攝錄影音設備補助暨管理試辦要點》，針對攝錄影音資料的調閱及保管有明確規範。

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