永慶房屋人資部協理塗振宏在文化大學舉辦的校園創意分享會上，呼籲學生以創意體現該公司「誠實」的經營理念。（圖／時報金犢獎提供）

永慶房屋成功建立「先誠實，再成交」形象，堅持「買賣房屋的事，只要永慶知道的，堅持誠實不隱藏」的透明資訊與服務。這個理念不只體現在該公司徵才、育才的基準，也是對員工的教育訓練和道德約束，更要求員工以具體制度和服務，落實到消費者購屋、售屋歷程的每個環節。

日前在文化大學舉行的「時報金犢獎國際競賽校園創意分享會」上，永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「誠實」是人與人交流的基本守則，只是一旦牽扯到利益，就容易成為心中的糾結，但對消費者來說，擁有完整透明的房市資訊才是最重要的。所以永慶房屋堅持誠實是最基本的價值觀，透過誠實與真誠的態度，提供透明資訊與服務，讓買賣雙方安心做決策，才能與客戶建立長久的信任關係。

永慶房屋長年運用創意，推廣誠實理念，提醒消費者注意自身權益。如「槍戰」和「望遠鏡」廣告，以黑色幽默手法演繹，片中永慶經紀人將所知道的資訊，包括大樓其他樓層多年前曾發生兇案、陽台望去遠處有墳墓等訊息，主動告知客戶；「實話登錄的愛情」廣告，描繪準備同居的男女朋友坦承生活習慣的劇情，捕捉「誠實」的價值與內涵，傳達永慶會持續用誠實，為每一位客戶登錄理想中的未來；近兩年則改編真實故事，描述消費者遭到黑心房仲「低買高賣」、損失大筆金錢的受害故事，以寫實的手法傳達「誠實」的重要性。

永慶房屋今年再度與時報金犢獎攜手，合作「廣告品牌設計類」獎項的主題提案，希望透過學生的創意，將永慶面對客戶「無論好或壞，都會誠實不隱瞞」的態度呈現在作品中，傳達「誠實的價值」，尤其是針對正處於人生最璀璨黃金10年的20至30歲的年輕族群，期許大家在人生道路上、面對生活中重要人事物，都要誠實以對。

旺旺中時媒體集團表示，去年首次與永慶房屋合作「品牌形象廣告設計獎」，以「誠實」的普世價值為創作主題，即獲得學生們的熱烈支持。最後由健行科技大學資訊管理系李後恩、曾鈺辰、馬振銓合作的作品《永慶房屋-小誠故事》獲得雙冠王，以短秒數的影片抓住觀眾注意力，抱回永慶房屋品牌形象金犢獎，還打敗來自全球華人的近10萬件作品，獲頒2022年年度最佳金犢獎的雙料冠軍。

此外，永慶房屋的品牌形象廣告銀犢獎與銅犢獎的得主，分別為北京印刷學院學生張詩怡的平面作品《誠實》、國立臺中科技大學商業設計系同學林志遠的作品《真相》。

第32屆時報金犢獎作品徵集即日起至5月12日止，廣邀全球在校研究生、大學生、高中職學生、進修生及其他擁有教育機構學生證明身份者，帶著展現人類生活的美好創意進行交流。報名請點選：