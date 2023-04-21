藍葦華、林玟誼、楊小黎主演的奇幻台式輕喜劇《欺妻49天》，全劇以「生死限時，珍惜所愛」為主軸，以喜劇方式穿梭陰陽兩界，藉由民間傳說帶出人、鬼、神的逗趣互助情節，探討生死議題。

藍葦華繼《俗女養成記》再度以喜劇登場，他笑說：「這次的搞笑魅力指數爆表，絕對顛覆大家想像。」他也不忘補充：「這部戲以『愛』為名，在母親節上檔，也很應景，希望收視開出紅盤。」近日公開的首支預告就拋出震撼彈！劇中藍葦華和林玟誼飾演甜蜜夫妻，兩人相約慶祝結婚二十周年，豈料劇情隨即出現反轉，兩人不知道這是最後一次「見面」，擦身而過的瞬間，天人永隔的遺憾揭開本劇；男主角藍葦華說：「為呈現陰陽兩隔，這齣戲運用許多光影效果，畫面浪漫又奇幻，令人震撼驚艷。」

被問及接演契機，林玟誼分享：「我非常喜歡喜劇，看到沈重的題材，用喜劇去呈現，讓我覺得真的太棒了！」，她也興奮的說：「當然，知道戲裡的老公是葦華哥、還有其中之一的閨蜜是小黎，實在太想跟他們合作了，怎麼能不接呢！」楊小黎則說：「我從小就非常害怕鬼片，但這部是用喜劇包裝的奇幻，讓我看了劇本之後就覺得一定要接演！」她更神秘透露：「我這次在劇中，有非常特別的『角色設定』，也算是從影以來的突破演出。」

藍葦華希望藉此喚醒大家珍惜「微不足道」的日常小事：「希望觀眾珍惜身邊每一個人事物，不要等到人事已非時，才後悔莫及」，王傳宗導演也表示：「死亡就只是無限悔恨和思念嗎？並不盡然，希望觀眾用順其自然的心，看待人世間的悲歡離合。」楊孟嘉導演認為：「『放下』雖然沈重，『向前』帶來勇氣，人世間所有的相遇，都是久別重逢。」

奇幻台式輕喜劇《欺妻49天》講述咖啡館老闆張佑（藍葦華飾），在他和妻子劉萱萱（林玟誼飾）結婚二十週年紀念日那天，一場突如其來的意外，張佑與妻子陰陽兩隔，在與「生死管理所」交換條件後，爭取獲得49天重回陽間的機會，他要如何在期限之內，以看不見的鬼身，與親人道別，還要徹底放下自己的執念？《欺妻49天》於5月14日起，每周日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道首播。