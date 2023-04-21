楓林村民拿著山坡地光禿禿的照片，表達對光電案場不滿，要求撤回申請案。（林和生攝）

屏東獅子鄉楓林村1處山坡地經光電業者申請開發後，居民擔憂會發生土石流危害到部落安危，因此希望工程停工，族人21日更聚集屏東縣政府前舉布條表達訴求；對此，屏東縣長周春米強調，縣府一定和部落族人站在一起，在未獲得部落同意前，絕不會核准光電使用。

楓林村長宋銘德指出，光電開發區就位在楓林部落正上面，若雨季一來，可能會發生土石流，且業者在開發前沒有知會部落，直到上百人連署要求停工的陳情書遞給縣府後，業者才主動在部落舉辦說明會，但仍無法弭平居民疑慮。

居民希望縣府能退回這起光電申請案，並要求業者能趕在汛期來臨之前，恢復已開挖山坡地的綠美化工程。

對此，屏東縣政府21日由城鄉處副處長吳哲瑋代表接受陳情書，並轉達周春米的話強調，「縣府一定和部落族人站在一起」，並強力要求廠商做好水土保持工作，在未獲得部落同意之前，絕不會核准光電使用。

吳哲瑋表示，廠商依照法令規定申請，村長與部落會議之前同意，縣府函文有表示因為鄰近聚落，廠商一定要獲得族人同意，縣府才會同意光電使用。

目前廠商施作的是水土保持，目的是為了保護坡地開發時的安全。如果光電案若不能得到族人的認可，縣府一定站在族人這邊，不會允准做光電使用。