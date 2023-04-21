2023年全球音樂獎(Global Music Award)日前公布得獎名單，來自台灣桃園的音樂家江佳蓁以其個人古典音樂創作專輯《Origin源》贏得金獎榮耀，為台灣爭光！

全球音樂獎(Global Music Award)分為金、銀與銅獎，旨在發掘與推廣更加多元獨特的聲音，每年吸引世界各地音樂人才角逐榮譽，在全球音樂創作領域極具有指標性意義。

來自台灣的江佳蓁以古典音樂創作專輯《Origin源》獲得2023年全球音樂獎(Global Music Award)金獎榮耀。(戴志揚翻攝)

江佳蓁自幼熱愛鋼琴和創作，15歲赴德深造，接連獲得德意志獎學金、德國漢諾威音樂戲劇與傳媒大學獎學金，並且取得該校最高演奏家文憑。今年，她又獲頒舊金山和新英格蘭音樂學院雙獎學金，即將赴美攻讀「作曲專業碩士」。

在鋼琴演奏、古典和自由即興創作的領域之間，江佳蓁皆能切換自如，演出足跡遍布歐亞，並與風潮音樂合作發行8張專輯，包括「浮光夜語」、「萬物之海」、「風神之子」、「眾神之星」、「珍愛之心」、「天真無邪」、「無可限量」等7張全即興創作專輯，以及此次榮獲金獎的純古典創作專輯-「Origin源」。

江佳蓁表示，《Origin源》是獻給萬物之源的情書，由個人創作的六組作品組成，既有鋼琴獨奏的創作、也有獻給小提琴與鋼琴的重奏作品，以及向大自然致敬的《四大元素奏鳴曲：風/火/水/土》、探求生命真義的《B調三樂章鋼琴奏鳴曲：白/紅/黑》和刻劃創作者戲劇人生的《心跳狂想曲》。她還透露，除了贏得全球音樂獎金獎之外，她的創作專輯也獲得長榮航空青睞，被收錄為機上音樂選輯！

值得一提的是，此次江佳蓁為樂迷們邀請到她的好朋友、甫獲得波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽第三名的廈門旅歐小提琴家翁卿翥，參與專輯中小提琴與鋼琴重奏作品的錄製。始終抱持著音樂熱情的兩位青年藝術家全心貫注演繹這張《Origin源》，終獲全球音樂獎的肯定。江佳蓁也希望能夠透過此次獲獎與全世界的樂迷們分享個人獨一無二的創作風格。

目前《Origin源》創作專輯在線上、線下同步發行。可在各大音樂串流平台聆聽，也可在唱片行、風潮音樂、誠品線上、博客來與五大唱片訂購實體CD。