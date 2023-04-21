高雄一名男子自稱26年遭雷擊中，此後行為精神變得異常，被診斷罹患思覺失調症，前年6月竟2度進兒女房間指侵女兒，兒子也在房內，他向警方說「部分不是我的女兒，是另一個小女孩，我要幫她把軟骨壓進去」邏輯相當怪異，偵訊多是妄想內容，法官雖判決無罪，但須到醫療機構監護3年。

判決書指出，男子自民國86年因行為異常，被診斷罹患「思覺失調症」，前年6月某日早上進入女兒、兒子的房間後，將手指插入女兒陰道性侵得逞，7月時又在房間內再次用手指性侵，兒子當時也在房內，後來女童指示弟弟報警，全案才曝光；男子事後說「我遭到雷擊沒有死」，還稱是幫女兒把粥清乾淨，「部分不是我的女兒，是另一個小女孩，我要幫她把軟骨壓進去」。

高雄長庚紀念醫院的精神報告中顯示，男子針對問題應答，多呈妄想內容，病識感不佳，否認有精神症狀，首次發病於31歲，自述86年曾遭雷擊中，之後便能透過眼神注視影響他人，言談中有不合邏輯的思考及妄想內容，稱自己是超大天界的人，也有被害妄想說馬英九派調查局的人到他店門口與聽幻覺，認知功能介於輕度智能障礙至中等智能範圍。

法官認為，父親2年前才被正是診斷罹患「思覺失調症」，且在未按時服藥接受治療情況下，對他人造成危害可能性高，尤其他於短短1月間做出2次加重強制性交行為，可見有再犯或危害公共安全之虞，雖判父親無罪，但父親要到醫療機構監護3年，全案還可上訴。