內政部長林右昌昨(20)日批評基隆市長謝國樑的電動機車專案有適法性問題，並認為政府採購的物品應屬於公物，透過政府採購的方式送東西給民眾，只要做公益，也不符合常態比例原則。基隆市長謝國樑則回應表示，基市府2023年已編列追加預算，預計可以購置12000台電動機車，預算應該足夠支應。此事引發PTT網友狂酸林右昌，「總比你騙人基捷好」、「應該像你一樣開捷運支票然後跳票嗎？」

基隆市政府近日持續推動青年電動機車專案，目前表態參與的廠商已有中華汽車以及光陽機車。林右昌昨批評該專案有適法性問題，他認為「天下沒有白吃的午餐」，跟廠商談的時候有沒有條件交換？就他了解也沒有相關的預算，是如何來跟廠商溝通的？且政府採購的物品應屬於公物，透過政府採購的方式送東西給民眾，要做公益不符合常態比例原則。

對此，謝國樑表示，永遠都會有人攻擊、詛咒青年電動機車政策會失敗，但大家都有看到市府在一步步落實才是最重要的。謝國樑強調，預算應該是足夠支應的，並轟林右昌貴為內政部長，對這政策這麼關心，「真是難為他了」。

相關新聞轉傳至PTT後引發網友熱議，並開酸林右昌「政府官員憑啥質詢地方首長？」、「總比你騙人基捷好」、「應該像你一樣開捷運支票然後跳票嗎？」、「 說好的基捷呢？」、「林右昌就標準的見不得別人做得比他好」、「人家至少開標有在做了，基捷還在夢裡」、「林又崩潰了」、「只會監督基隆」。