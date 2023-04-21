新竹縣一名60歲務農男子在網上結識不明女子，閒聊一陣後，女子聲稱投資有道，邀請男子一同發大財，男子匯款上百萬元後，郵局主動致電提醒男子匯入的帳戶為警示帳戶，建議他去報警。歹徒收取百萬後竟又向男子要求再投入300萬將有更高報酬，警方將計就計埋伏男子住家，趁車手前來取款時一舉逮獲。年僅20歲的車手最終突破心防承認身分為假冒，自己是首次犯案就被逮。

詐騙集團亂槍打鳥到處加好友，取得對方信任後，一步步設陷阱詐財。新竹縣就有一名6旬男子誤加詐團好友，詐團假冒美女，日日對男子噓寒問暖、早安晚安，單純的務農男子對詐團真心相待。待到時機成熟時，詐團聲稱自己在做投資，非常賺錢，邀請男子一起發大財。

男子信以為真，多次匯款予詐團，前後共計約116.7萬，由於詐團帳戶已通報示警，郵局致電男子，告知所匯大筆款項都入了警示帳戶，建議男子最好到警局走一趟。男子半信半疑前往警局報案，向警方說明事件始末，熟悉的詐騙套路讓警方一眼識破，但男子堅信自己投資總有獲利的一天，甚至還向鄉里宣傳投資有多棒。

食髓知味的詐團眼見男子輕易上當，於是又謊稱男子投資又抽中股票，需再投入300萬元，即有更高的報酬。警方偕同被害人巧計聲稱不會操作，詐團即告知會由外派投顧經理到他家取款。

當下警方將計就計，在4月初埋伏男子住處，並派出副所長假扮男子好友，前來泡茶聊天借款，還用報紙包了一大包假裝有300萬的牛皮紙袋。果然一名自稱林柏森的詐騙車手依約出現，警方立刻現身告知身分，並突破車手心防，得知其真實身份為張姓犯嫌。張嫌坦承是若至現場取款，能賺取得手總額5％作為佣金，意即可現賺15萬。

警方隨即將聲稱自己第一次作案的車手移送法辦，並積極溯源偵辦，同時呼籲「低風險、高報酬率」都是詐騙手法，勿起貪念、就不會有錢財損失，全民一起識詐、反詐，守護自己的荷包。