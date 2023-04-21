據統計，台灣65歲以上者每13人有1人罹患失智症，80歲以上者每5人有1人失智，而輕度認知功能退化者（ＭCI）是失智症的過渡期，營養功能醫學專家劉博仁表示，曾有2名女性MCI患者透過運動、飲食調整，經過半年後，記憶力明顯恢復，連糖尿病也獲得改善。

根據台大醫院神經部，輕度知能障礙（Mild Cognitive Impairment, MCI）病患面臨較複雜的工作任務或社會環境下會有問題，簡單日常生活則無影響，一項長期的追蹤研究顯示，MCI病患每年約有10%至15%轉變成失智症，遠超過正常對照組的1~2%。因此MCI可視為退化為失智症的過渡期，或是危險因素。

劉博仁在其臉書貼文表示，他有2名女性患者，之前都被判斷為有輕度認知功能的退化（MCI），抽血精準檢測之後，大腦退化物質明顯增加，即失智風險高，但調理近半年後，兩人均表示，記憶力改善，即日後罹患失智症的風險下降，除了營養素補充外，兩人都配合運動，及減少精緻碳水化合物的攝取。

劉博仁表示，這兩人運動方式都是採每天快走，或是在家裡進行「超慢跑」，其中一位女性有糖尿病病史，糖化血色素也因此降低不少。

他提醒，民眾要趁早保養大腦，要先從運動、飲食習慣進行調理改善，若出現記憶力或認知退化、未改善，就要儘速就醫治療。