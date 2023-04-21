行政院代理發言人羅秉成21日表示，基隆市政府辦理王醒之領銜所提公民投票案之審查決定違背憲法及中央法規，行政院已發函將基隆市政府之審查決定予以撤銷，基隆市政府並應停止執行該公民投票案後續相關作業。對於行政院的決定，基隆市長謝國樑表示遺憾，不能理解。將在收到公文後，做進一步決定。

羅秉成表示，「基隆護海公投」既經內政部函復基隆市政府認定非屬地方自治事項，基隆市政府應受認定結果之拘束，並依基隆市公民投票自治條例第8條第3項規定予以駁回。

但基隆市政府竟另函請王醒之補正公民投票案之主文及理由，並於3月31日函復王醒之其領銜所提公民投票案經書面形式審查合於規定，顯有恣意違法之處。為維護憲政秩序及公投法制之完整，行政院於今日正式撤銷該函，基隆市政府並應停止執行該公民投票案後續相關作業。

談到護海公投遭行政院「沒收」，謝國樑表示相當遺憾，畢竟公投是公民擁有的權力，提案方所做的補正及修正，基市府認為符合地方自治事項，收到行政院的決定，感到不能理解。不過因為還沒看到實際的內容，將等正式收到公文後，才會做進一步決定。

被問到護海公投是否有其必要性時，謝國樑說，他認為以護海公投來說，本來就屬於應該讓民眾表達的地方自治事項，遭政院駁回，感到相當遺憾。

至於政院要求基隆市府停止執行公投案後續相關作業，謝國樑說，將在收到公文後，會審慎評估、判斷，下一步該如何處理。謝國樑強調依法行政，將視地方制度法給基市府的權限，研究清楚後再向外界說明。