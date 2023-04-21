台積電正依照美國晶片法要申請150億補助，但先前董事長劉德音說對美方某些限制條款無法接受。經濟部長王美花今日說，都有協助廠商反映關切問題，現在也拉高對美溝通層級。但到底拉到甚麼層級？她說相關細節不方便多說。

美方晶片法補助要求半導體業者提供獲利等關鍵機密，讓台韓業界有疑慮，我立委也一直要求政府硬起來站在廠商這邊幫忙。王美花說，對業者申請美國晶片法補助，都有密切聯繫協助反映關切問題，也會拉高層級跟美方轉達意見，只是相關細節不方便說。

至於服務業大缺工的薪資過低問題，她指出，服務業要提升薪資，首先販賣商品品質要讓人家覺得值得消費，有獲利就可以提高員工薪水。這點經濟部會來協助服務業者，商業司已經要組改為商業發展署，會把這個目標列為該做的工作。

面對減碳疫後工作，商業發展署將有更多經費可挹注廠商數位化、提升低碳設備更新等等，幫助產業做更好品質改善。

對於台積電法說昨指出4月電價調漲17％，影響其毛利率。王美花則說，國際的景氣、產能利用率有下滑，再加上通膨，才是台積電毛利下滑主要原因。電價上漲雖會增加其成本，可是台電電價跟國際比起來，還是有競爭力。