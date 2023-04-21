為遏止全球暖化造成的氣候衝擊，各國及城市無不極力尋求2050淨零排放解方，北市環保局今年「台北繪童話」環境教育繪本徵選活動21日開跑，共有「台北綠色能源」、「台北淨零綠生活」及「台北無圍牆冒險」3項主題，共計6個獎項，總獎金18萬元量販店電子禮券，歡迎有興趣者踴躍投件。

環保局表示，希望藉由繪本讓學生了解台北市推動創能、儲能及節能及淨零綠生活政策，以及認識台北各環境教育設施場所豐富的自然生態與人文環境。參賽者可擇一主題創作，發揮創意巧思，展現台北在地特色和環境守護行動。

活動分為「社會組」及「學生組」各組前3名分別可獲得5萬元、3萬元及1萬元的量販店電子禮券及個人創作作品一件。各組前2名將會代表台北市參加環保署於10月舉辦的全國繪本嘉年華活動，該活動將展示全國各縣市優良繪本作品，請把握機會踴躍參加。

「台北繪童話」環境教育繪本徵選已邁入第4年，年度優良繪本作品將置於台北市無圍牆環境教育博物館網站供民眾閱覽，同時透過網站介紹台北市22處富含自然生態、歷史人文及環境特色的環境教育設施場所，持續傳遞新知與資訊，維繫台北市環境教育夥伴及資源串聯。想了解更多內容，歡迎市民朋友上「台北市無圍牆環境教育博物館」網站下載徵選簡章。