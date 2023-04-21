終場加權指數下跌104.53點或0.67％、收於15602.99點，為1個月低點，成交量增至2537.24億元。本周下跌達326.44點或2.05％，周線再度翻黑。櫃買指數重跌2.2％、收於208.29點，亦為1個月低點，成交量略降至845.03億元。本周大跌3.72％，周線同步翻黑。

盤面各類股表現同步開高走低，早盤一度飆漲8.53％的造紙股漲勢收斂至2.14％，仍領漲大盤，水泥股穩揚2％居次，塑膠股穩揚0.65％，金融股微漲作收，成交量較大的電子股挫跌0.86％。觀光股挫跌2.5％、航運股跌近2％、電機股跌逾1％，表現明顯偏弱。

權值股以南亞(1303)漲逾1％領軍，中華電(2412)、台化(1326)及統一(1216)漲近1％，兆豐金(2886)、台塑(1301)及台塑化(6505)小漲作收。鴻海(2317)及台積電(2330)尾盤走弱、齊跌近0.5％，台達電(2308)、聯電(2303)及聯發科(2454)跌逾1％，表現偏弱。

台股早盤一度企圖反攻，但高檔因調節賣壓出籠，呈現開高震盪走低態勢，終場拉出長黑K、指數連4日收黑，成交量擴增至逾2500億元。群益投顧認為，短線不排除有續測季線可能，建議保守操作靜待落底訊號出現，持股逢反彈應適度減碼因應。