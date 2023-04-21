日月光攜手南投縣東光、水里國小80名師生，在埔里事業區84林班植樹。（日月光環保永續基金會提供／楊靜茹南投傳真）

日月光21日攜手南投的學童在埔里事業區84林班植樹，完成種滿10萬棵樹里程碑。（日月光環保永續基金會提供／楊靜茹南投傳真）

日月光（3711）長期投入植樹造林，在南投、新竹等林管處認養林地，21日、世界地球日前夕，在南投縣埔里事業區84林班地舉行植樹活動，攜手東光、水里國小80名師生種樹，完成種滿10萬棵樹里程碑，每年可減碳超過1000噸。日月光環保永續基金會執行長汪渡村說，10萬棵樹茁壯成林，可涵養水源、防土石流，讓生態永續。

日月光環保永續基金會指出，日月光2017年起與林務局合作認養造林地，21日在南投縣魚池鄉、埔里事業區84林班地攜手80名師生一起種小樹苗，累計斥資1854萬元、認養造林面積59.62公頃、種10萬3608棵樹，若全台每個山林角落逾10萬棵日月光小樹苗茁壯成林，估計每年可吸附1371噸二氧化碳，有助減緩溫室效應、淨化空氣，為後代打造永續的綠色環境。

汪渡村表示，日月光持續投入台灣植樹造林行動，樹苗成林可涵養水源、防止土石流，還可改善野生動植物棲息環境、增加生物多樣性，減少因天災所需付出的社會成本。此外，日月光也與學術單位合作研究建構森林經營碳匯方法學，未來輔導協助農民取得碳權認證，並鼓勵其與企業進行碳權交易，達到提升林地附加價值與促進淨零減碳的雙重效益。

南投林管處指出，造林樹種的選擇必須適地適木，感謝日月光認養巒大、埔里、南港等林班地，種下光蠟樹、楓香、肖楠、烏心石、台灣杉、杉木、香杉等樹苗，不僅能改善環境、保育水土資源，期能營造健康的森林，發揮經濟性、公益性及生態性功能。

魚池鄉長劉啟帆說，感謝日月光將愛的樹苗帶來魚池鄉，攜手國小學童一起種下愛的樹苗，見證日月光在環保永續的理念下達成10萬棵樹里程碑，盼孩子未來也能朝向日月光的環境永續理念邁進，持續愛護地球。