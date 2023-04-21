BMW史無前例首次推出「BMW Pegasus」飛馬玩偶，以全身白色柔軟的羽毛、明亮的眼神搭配靈活的翅膀，讓純粹電能也能具象化變身成為時尚玩偶，使BMW Pegasus仙氣非凡且電力十足。

包裝盒上劃過的金色閃電在雲朵中更顯閃耀，完美詮釋電能與飛馬的深刻連結，身為不容錯認的閃耀新星「BMW Pegasus」飛馬的出身是以古典神話交織了純粹電能的未來世界發展而成。

根據過去神話記載，飛馬出生後從奧林匹斯山帶來了閃電和雷聲，受到眾神祝福成為廣為人知的天馬座，因此眾人將飛馬視為一份來自眾神的禮物，將飛馬所帶來的電能注入BMW純電車系，賦予BMW獨一無二的純電移動方式，同時也希望飛馬成為一份充滿了祝福與希望的絕美禮物，熱愛時髦玩物的BMW車迷朋友們絕對不能錯過這次限量搶購的機會。

獨一無二的「BMW Pegasus」飛馬玩偶將於自本月27日中午12點開始在BMW精品官網限量販售（「BMW Pegasus」搶購網址：https://mybmw.tw/BMWPEGASUS）。預先登入成為BMW精品會員即可在這波搶購熱潮中奪得先機，熱愛BMW的車迷們以及喜愛時尚擺件的潮流人士絕不能錯過，每人限購兩隻，數量有限售完為止。