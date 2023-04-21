新北市土城區四川路某當鋪昨（20）日遭17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射51槍，犯案後自行攜槍投案，今日新北地院少年法庭裁定收容。專案小組深入追查發現，少年槍手昨天凌晨疑似搭計程車到土城區青隆路停車場取槍，警方已在擴大調閱監視器及查訪，期能循線找出與少年接頭的對象，進而向上揪出幕後藏鏡人。

據了解，警方調閱監視器清查劉姓少年作案前動線，查出劉姓少年19日先從中和住處搭計程車外出，昨日凌晨2時許又攔下計程車，至土城區青隆路某停車場疑似取槍，之後到青仁路籃球場等候到天亮，隨機再攔下計程車前往四川路朝當鋪掃射，犯案後搭同輛計程車到板橋警警分局大觀派出所投案。

據悉，槍擊案疑與弘仁會、華山幫毒品糾紛有關，由於華山幫毒品工廠近期被基隆地檢署破獲，弘仁會與其交易破局，恐有上億元損失，雙方溝通發生糾紛，弘仁會為討一口氣，指使少年槍手槍擊華山幫幫眾和相關事業。

由於本月19、20日連續發生2起槍擊案，槍手均為少年且犯案後立即投案，是黑幫作案常見伎倆，新北警方組成專案小組深入調查，釐清兩案之間的關連性，查明幕後指使者。