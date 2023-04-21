春季百花齊放，嘉義市藍花楹、花旗木陸續綻放，還有油桐花將於22、23日初登場，市府在牛稠溪畔圓林仔社區舉辦「幸福與你桐聚」桐花祭活動，有市集、音樂藝文表演，揪大家來賞平地「4月雪」，玩雪花拼圖、拍美照。
嘉義市政府表示，本月22、23日兩天，「幸福與你桐聚」桐花祭活動熱鬧登場，桐花雪白，有清雅之美，民眾可以賞花、逛市集、觀賞音樂表演，體驗在地小旅行，附近還有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等景點，好玩好拍好愜意。
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，附近東義路盧山橋防汛專用道有獨樹一格的藍花楹隧道，是全台少見的藍花楹數大之美的景點，每年春季都吸引許多旅客來欣賞，目前藍花楹盛開，藍紫色小花朵成串如風鈴海，花兒隨風紛飛而落，形成美麗的紫色花毯。
此外，幸福山丘附近的福順宮旁、盧山橋牛稠溪沿岸、道將圳重慶路段有「花旗木」盛開，形成粉色天際線，與綠葉及水圳相映成趣，滿滿的春天氣息。
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