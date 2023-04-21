在愛情和麵包的選擇上，有些人為了想早日脫單，會參加社交活動來增加交友圈，並且找尋適合另一半，但有些人則是事業心強，讓自己不斷進步且越來越好，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、處女座、射手座他們只想專注於事業上，來早日實現財富自由，所以自然沒多餘時間談戀愛。

▍摩羯座

摩羯座有較強的事業心，他們重視成就感、自尊，所以會想讓自己變得強大，並希望能配得上更好的人。所以單身時會忙於充實自己來賺更多錢，並且變得更加茁壯，再找尋更合適的對象也不遲。

▍處女座

處女座個性好強，不管情場上是否得意，至少在事業上要春風得意才行，單身時他們不會自怨自艾，而是會把時間和精力來提升、充實自己，來賺取錢財。而且處女座相信，只要準備好自己將會有人前來追求。

▍射手座

崇尚自由的射手座，對於戀愛一向抱著隨緣的態度，如緣分沒到，寧願把時間花在賺錢方面來實現財富自由，而談戀愛不只會多花錢，還會無法做自己想做的事情。