明天（22日）是穆斯林今年的開齋日，揮別3年疫情半封閉狀態，雲林縣府勞動暨青年事務發展處將隆重在林內鄉舊寶隆紙廠場址舉行印尼開齋美食節，邀請雲林縣移工、事業單位、雇主一起歡慶。

雲林縣長期以農漁業、傳統產業為生，截至今年1月，雲林縣境內外籍人數2萬2041人，印尼籍就占8306人，這1個月來是穆斯林的齋戒月，經過1個月齋戒，將於22日開齋，也是穆斯林的新年。

縣府勞青處長張世忠表示，開齋日是伊斯蘭教的重要節日，穆斯林家庭會享用豐盛的開齋飯，並與親友相聚，慶祝一個月齋戒圓滿。

張世忠說，縣府為表達移工對雲林縣產業貢獻的感謝，並尊重其信仰，特別在林內鄉紙蝶生態園區舉辦開齋美食節，使讓穆斯林感受台灣的溫暖，也讓外國朋友、雇主、本國民眾更了解彼此文化。

明天早上八點半舉行祈福淨手儀式後，美食園遊會接著登場，同時有印尼歌舞表演、吃蝦餅快手等趣味競賽、有獎徵答，讓移工們釋放工作壓力，活動到下午5點結束。

張世忠表示，疫情解封下，縣府今年也將舉辦多場移工休閒活動，籃球、排球、歌唱比賽，使雲林成為尊重多元文化的友善城市。

4月22日適逢世界地球日，而今年是雲林縣的減碳生活行動年，明天的開齋美食節也有植樹行動，意義更大，由嘉義大學規畫植樹愛地球計畫，種下的苗木將由林內鄉公所、合眾紙業共同培育撫育。