自稱運動員的曾格爾，因捲入不倫戀風波成為話題人物，還被爆過去是性感辣模「關關」，一支7分鐘的薄紗撫胸片在網路瘋傳，但曾父暗指可能被套換臉軟體。未料，又有一組「關關」的死庫水泳裝照被挖出，網友發揮柯南的精神，發現關關和曾格爾長得神似，身上的痣幾乎吻合。

關關是大尺度辣模，清涼作品曾刊在收費網站「動感之星」，只要付錢就能看更多。曾格爾爭議爆發後，「關關」的討論度突然變高，臉書登山社團和律師李怡貞都在貼文談及，引發外界聯想。近日，一支關關穿黑色薄紗的撩人片被挖出，7分鐘的內容裡，她大方地展現火辣身材，還對著鏡頭撫胸、摸臀、開M字腿等，相當勾人，且已停刊的大尺度雜誌《FHM男人幫》曾拍攝過關關，2011年10月更在臉書粉專PO：「2012 FHM Super Girl，編號47 曾格爾，32D、23、36。想對幫友說的話：各位男人幫的幫友們請多支持關關呦～」

DJ舞曲 動感之星ShowTimeDancer 關關 No 218 1

關關過往的清涼作品陸續被扒，包括穿死庫水（女式日本學生泳衣）和水手服的辣照，大批網友觀看的同時，發現關關跟曾格爾撞臉，但據《壹蘋新聞網》報導，曾父暗指有可能被套換臉軟體。

許多網友發揮抽絲剝繭的辦案精神，比對關關和曾格爾的照片，發現她們脖子上的痣，幾乎長在同個位置，連微笑時，下巴都有一個淺淺的凹痕，不禁留言虧曾父：「換臉軟體連痣也盜？」、「2012就已知換臉？哇嗚，這家人真的邏輯盡失」。