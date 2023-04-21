台中一年一度的宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」將於9日晚間起駕，展開9天8夜的遶境行程。國民黨黨主席朱立倫與親民黨主席宋楚瑜等人9日下午輪番前來大甲鎮瀾宮上香祈福；被問及總統提名，朱立倫說，總統候選人提名會找「最好、最強的」，提名時間也會比往年更早。

針對媒體詢問外傳總統提名5月會有定調？朱立倫表示，提名時間只會比以前各屆更早，現階段最重要就是要團結大家，他也向媽祖祈求天上聖母保佑，大家能夠團結所有力量，「朋友一定要越多越好，敵人則要化解掉」，希望用團結的力量讓台灣更好。

針對提名人選，朱立倫則說，「一定是找最好、最強的」，這次共同的決定就是徵召，既然是徵召，一定會找最好最強的候選人，相信最後提出來的人選是獲得大家最高的肯定的。

朱立倫約於下午兩點半左右抵達大甲鎮瀾宮，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人與多位立委、民代陪同上香。朱立倫表示，今年是他這幾年來連續第4次來「走媽祖」，不是只來鎮瀾宮參拜，等下還會很虔誠的和大家一起走。

朱立倫說，台灣最美的文化、最美的風景就是媽祖文化，也是地方民俗最重要的活動，吸引很多國際觀光客前來，希望疫情後有更多國際觀光客前來，可以看到鄉親的熱情，這是台灣人最好的好日子。

宋楚瑜約於下午近2時來到鎮瀾宮上香祈福，面對媒體提問一概不回應，僅祝福「國泰民安、風調雨順，各位鄉親萬事大吉」就到鎮瀾宮休息室休息；離開時，被問及顏清標的病情，他說，他已有親自致電院方，「拜託他們好好照顧我的老朋友」，其餘問題一樣並未有所回應。