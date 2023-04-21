台北市議會20日進行民政部門質詢，民進黨台北市議員許淑華指出，2022年北市地方稅超徵額達16億，前年更超徵額32億，市府應該「還錢於民」做更實際的補貼，因此要求市府跟進中央政策，針對成年禮部份加碼發放藝文禮金，並針對弱勢家庭新生兒加碼贈送育兒包。對此市府秘書長李泰興、民政局長陳永德及社會局長姚淑文都允諾，會在一個月內進行研擬。

許淑華表示，根據北市稅捐處的報告顯示，2022年台北市在地方稅收超徵額達16億，前年更達32億，因此應該把這些超徵的稅收還給民眾，進行更實際的補貼。許淑華指出，北市府應該跟進中央政策，跟進成年禮部分加碼發放藝文禮金；此外針對新生兒的育兒包部分，相較於新北市贈送市價3000元的育兒包，台北市只送玩具顯得了無新意，也希望市府能針對弱勢族群贈送同等的育兒包。

許淑華說，台北市近年來滿20歲人口數，平均1年有2萬多人，假設1人加碼500元藝文禮金，花費大約1200萬，不僅可讓成年青年選擇自己喜歡的藝文活動，更可能提升消費率，對藝文產業也有更實質性的推動。

育兒包部分，許淑華認為，政府鼓勵生育政策應該要把服務做得更到位，像是新北市政府就已經有針對經濟弱勢（低收、中低收）家庭及小小媽新生兒所贈送育兒包，包括奶瓶、尿布、濕紙巾、奶嘴、母嬰營養品等新生育兒用品，市價多達3000元；反觀北市只贈送一個玩具給新生兒，相對了無新意。

許淑華直言，新北市針對經濟弱勢家庭新生兒，「只要生就送育兒包」的政策很值得效仿，希望社會局也能在一個月內提出相關政策，讓有需要的家庭、小小媽們，能儘快得到更直接的幫助。對此市府秘書長李泰興、民政局長陳永德及社會局長姚淑文都允諾，會在一個月內進行研擬。