彰化楊姓男子於2020年間駕車搭載20歲劉姓等女友人，案發當時下大雨，車子時速破百行經積水處打滑衝撞路旁紅綠燈，副駕駛座劉女因遭重創導致頸椎骨折四肢癱瘓，一審審酌時隔已久雙方未描述細節判楊無罪，經上訴，二審審酌監視器、車禍鑑定認其因果關係，改依過失致重傷罪判楊1年，可上訴。

一審判決指出，楊姓男子搭載2名女性友人，沿彰化縣花壇鄉中山路一段由南往北方向行駛，於行經中山路一段與花南路交岔路口前，以時速約100餘公里超速行駛，整部車衝撞紅綠燈號誌桿。

當時坐在副駕駛座年僅20歲的劉姓女子因車禍遭重擊導致受頸椎第4、5、6節骨折併脊椎損傷之傷害，經送醫救治，因重傷害迄今仍四肢癱瘓，無法獨自坐起、無法行動，日常生活仍須依賴他人照料，其身心承受巨大痛苦。

一審判決指出，楊說車禍後有腦震盪，對於車禍經過並無印象，車速記不得，醒來就在醫院等語，半年後才到警局做筆錄，超速打滑是檢警提訊筆錄，更不復記憶車禍發生經過，更無坦承其因車速過快而導致打滑之事實。

一審法官根據劉女指述，已經在車禍發生1年5個月後，時隔已久，且未描述肇事前後之細節，其證詞是否全然可信，尚屬有疑，同車之證人吳女於偵訊時證稱不知道車禍如何發生，僅是劉女指述，難以作為對楊男不利認定依據，因此判楊無罪。

經檢方上訴認為，楊發生車禍時，向警方坦承車速快打滑，且有監視器影像佐證，經道路交通事故調查報告推估楊當時車速高達109.86公里，車禍鑑定結果為車子超速失控導致。

二審法官審酌，楊姓男子明知天雨路滑行經積水處應減速慢行，仍貿然以時速約100餘公里之速度（該路段速限為時速70公里）超速行駛，導致車子失控打滑，猛烈撞擊路口紅綠燈號誌桿，考量坐在副駕駛座劉女遭受重擊，其有因果關係，改依過失致重傷罪判楊1年，可上訴。