根據全球CEO前瞻大調查顯示，預計2024年約4成商業應用程式會利用跨雲、跨平台資料串接。隨著支付應用科技的持續發展及突破，與混合辦公型態的日益增加，花旗發現企業客戶使用數位銀行比例有明顯提升，且會考慮採用更簡潔、快速與便利的數位銀行服務。

對此，台灣花旗優化CitiDirect網路銀行介面，客戶一次登入即可瀏覽全球帳戶，也可為登入帳戶設定個別化名稱，方便使用者辦識，同時提升網銀安全性。客戶亦可自行設計對帳單與報表資訊與格式，滿足不同需求。

此外，花旗行動版CitiDirect支援指紋、臉部生物辨識及QR碼，透過啟動生物辦識及掃QR碼即可取代傳統的實體動態密碼卡，讓客戶登入更便利。

台灣花旗銀行財資暨貿易金融事業群負責人程雯表示，花旗每日在全球處理逾4兆美元、超過140種貨幣交易，將收付、資金管理及貿易融資的金融服務功能建立在整合數位平台上，企業客戶使用花旗數位銀行平台及服務的需求不斷增加。

程雯指出，內部資料顯示，2022年客戶透過網銀及行動銀行進行的交易筆數年增達24％。花旗銀行對此升級網路及行動銀行，持續提升數位平台功能及服務，讓客戶在行動裝置上能即時瀏覽其全球資金部位，協助更有效率地管理營運資金，以因應快速變化環境。