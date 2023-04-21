板橋國小學童體驗一頁立體書DIY活動，將林家花園微型建築物展示於小書中。（新北市文化局提供）

今年持續推動校園瘋文資計畫，第一站前進板橋國小邀請學童共讀「藝賞林園」繪本。（新北市文化局提供）

「校園瘋文資」計畫攜手板橋林家花園前進板橋國小。新北市板橋區國定古蹟林本源園邸今年擴大辦理故事志工培訓，除了往年的立體書手作教學體驗及繪本，今年還將板橋林園與迪毅堂等主題繪本以戲劇的方式呈現，昨（20日）走進板橋國小，故事志工們通過角色扮演加深學生對地方文化情感的同時，也鼓勵學生自己動手將各式微型林園建築紙雕建置在小書裡。

板橋林家花園爲加強與臨近學校的合作，讓古蹟保存觀念向下扎根，接續去年辦理成果，今年擴大辦理故事志工培訓，期望與學童分享寶貴的文資故事，故事志工們藉由角色扮演吸引師生目光，搭配大型立體繪本及Q版人偶，以活潑有趣的方式帶領新北學童閱讀《藝賞林園》及《迪毅堂-板橋義勇故事》。

這兩個繪本的主要內容是介紹林園建築美學及林本源家族開創基業的歷史故事，與市定古蹟迪毅堂修復歷程及板橋義勇的事蹟。志工們期待能通過繪本故事帶領學童穿梭板橋古蹟，加深學童們對地方文化的情感連結，在學童們心中刻下守護文化資產的信念。

新北市文化局長張䕒育表示，2023年文化局持續啟動「校園瘋文資」計畫，第一站前進板橋國小，讓學童體驗紙上「藝賞林園」的樂趣，並促進孩子們親近文化資產，達到古蹟保存與文化傳承推廣的使命。園邸更同步於文創商店販售「藝賞林園」一頁立體書材料包，透過紙藝手作與孩子們共同認識國定古蹟林本源園邸。